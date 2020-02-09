Çaykur Rizespor, Göztepe maçı için İzmir'e gidemedi
Süper Lig'de Pazartesi akşamı oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor maçına kötü hava koşulları engel oldu. Çaykur Rizespor, deplasmanda oynayacağı maç için İzmir yolculuğunu gerçekleştiremedi. Duruma göre maç 1 veya 2 gün ertelenebilir.
09 Şubat 2020, Pazar 14:50 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Göztepe maçı için İzmir yolculuğunu yapamadı. Sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na giden kafile, uçuş gerçekleşmeyince tesislere döndü. Rizespor yönetimi TFF yetkilileriyle iletişime geçerek yolculuğun gerçekleşmeme gerekçesini iletti.
TFF'nin hava muhalafeti nedeniyle maçı erteleme ihtimali var. Kötü hava şartları devam ederse TFF, maçı 1 veya 2 gün sonraya erteleyecek.
Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede de yağışlar nedeniyle spor müsabakaları oynanamıyor ve ertelenmek zorunda kalıyor.
Belçika, Hollanda ve Almanya liglerinde de 9 bu hafta fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle 9 maç ertelendi.