Çaykur Rizespor ile Sumudica yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da beklendiği üzere Marius Sumudica ile yollardı ayrıldı. Son oynanan ve kaybedilen Kayserispor maçının ardından ayrılık sinyallerini veren Sumudica için resmi açıklama geldi.

Rizespor "Marius Ninel Şumudica ile Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Sumudica, 2-1 kaybedilen Kayserispor maçı sonrası "Bu takımla bir uyuşmazlığım var. Halledemiyoruz. Belki de buraya hiç gelmemeliydim" demişti