Çaykur Rizespor'da El Kabir'in ayak fibula kemiği kırıldı
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında El Kabir'in sağ ayak fibula kemiği kırıldı
Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında El Kabir'in sağ ayak fibula kemiği kırıldı.
Yeşil-mavili ekipte 11. dakikada Appindangoye ile ikili mücadelede yerde kalan 30 yaşındaki Faslı futbolcu El Kabir, kısa müdahalenin ardından sedye ile oyundan çıkarıldı.
Çaykur Didi Stadı'ndan ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan El Kabir'in sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
AA