Çaykur Rizespor'da Loic Remy corona virüse yakalandı
Çaykur Rizespor formasıyla Süper Lig'de sahaya çıktığı 7 maçta 6 gol atarak sezona müthiş bir başlangıç yapan Fransız yıldız Loic Remy, corona virüse yakalandığını açıkladı.
12 Kasım 2020, Perşembe 14:15 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fransız yıldız Loic Remy, corona virüse yakalandığını açıkladı. Remy, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta attığı 6 gol ile sezona müthiş bir giriş yapmıştı.
Alanyaspor'dan Davidson ile birlikte 6'şar golle gol krallığında zirvede yer alan 33 yaşındaki Fransız yıldız, corona virüse yakalandığını şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
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