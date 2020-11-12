Futbol Çaykur Rizespor'da Loic Remy corona virüse yakalandı

Çaykur Rizespor'da Loic Remy corona virüse yakalandı

Futbol

Çaykur Rizespor'da Loic Remy corona virüse yakalandı

Çaykur Rizespor formasıyla Süper Lig'de sahaya çıktığı 7 maçta 6 gol atarak sezona müthiş bir başlangıç yapan Fransız yıldız Loic Remy, corona virüse yakalandığını açıkladı.

12 Kasım 2020, Perşembe 14:15 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fransız yıldız Loic Remy, corona virüse yakalandığını açıkladı. Remy, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta attığı 6 gol ile sezona müthiş bir giriş yapmıştı. 

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Alanyaspor'dan Davidson ile birlikte 6'şar golle gol krallığında zirvede yer alan 33 yaşındaki Fransız yıldız, corona virüse yakalandığını şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

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