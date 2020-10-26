Ekonomi ÇAYKUR, yaş çay bedellerini yarın ödeyecek

ÇAYKUR, yaş çay bedellerini yarın ödeyecek

Ekonomi

ÇAYKUR, yaş çay bedellerini yarın ödeyecek

ÇAYKUR, eylül ayı yaş çay bedeli olan 670 milyon lirayı üreticilere yarın ödemeye başlayacak.

26 Ekim 2020, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
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ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eylül ayında alınan 204 bin 700 ton yaş çay karşılığında üreticilere 670 milyon lira ile ağustos ayı organik yaş çay farkı olan 24 milyon liranın ödeneceği belirtildi.

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Paranın, üreticilerin banka hesaplarına 27-30 Ekim tarihlerinde yatırılacağı, organik yaş çay farkı ödemesinin ise 30 Ekim Cuma günü yapılmaya başlanacağı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.

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