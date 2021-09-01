ÇAYKUR yaş çay ödemeleri ne zaman yatacak? Yaş çay temmuz ayı paraları yattı mı? soruları son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Temmuz ayı için üreticilere 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında 670 milyon 889 bin TL ödenecek. İşte ÇAYKUR Temmuz ayı yaş çay ödemelerine ilişkin son dakika gelişmeleri…

ÇAYKUR YAŞ ÇAY ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÇAYKUR yaş çay ödemelerine dair açıklama ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim’den geldi. Alim, temmuz ayında alınan 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ödenecek 670 milyon 889 bin TL’nin 1 Eylül tarihi itibariyle üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

YAŞ ÇAY TEMMUZ AYI PARALARI YATTI MI?

Yaş çay temmuz ayı paraları bugün 1 Eylül tarihi itibariyle üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, AA muhabirine, mayıs ve haziran ayında üreticilerden aldıkları 314 bin 480 ton yaş çay karşılığında ödemeleri yaptıklarını kaydetti.

Temmuz ayında üreticilerden aldıkları 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ise 670 milyon 889 bin lira ödeme yapılacağına işaret eden İlk sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin TL ödemenin tamamlanmış olacağını, ödemelerin tamamının ise ertesi gün yapılacağını ifade etti.