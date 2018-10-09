10 yıldır motoruyla çay servisi yapıyor

20 yıldır kahvehane işleten Nihat Yeyin, dışardan gelen siparişleri 10 yıldır motosikletiyle servis ediyor. Bir eliyle çay tepsisini tutan Nihat Yeyin, diğer eliyle de motosiklet kullanıyor. Görenleri hayrete düşüren Nihat Yeyin’in motosikletle servisinden sipariş veren esnaf da memnun.

'BUGÜNE KADAR HİÇ KAZA YAŞAMADIM'

Motosikletiyle hem hızlı servis ettiğini hem de çayların soğumadığını söyleyen Nihat Yeyin, bugüne kadar hiç kaza yaşamadığını, servis esnasında motosikletini dikkatli kullandığını söyledi.

10 yıldır motosikletle çay dağıttığını anlatan Nihat Yeyin, "Gelen siparişleri daha kısa zamanda, soğumadan ulaştırmak amaçlı bu yola başvurduk. Bundan da memnun kaldık. Zamandan kazanıyoruz. Aynı zamanda çaylarımız da soğumuyor" dedi.

'MAŞALLAHI VAR'

Sürekli Nihat Yeyin’den çay siparişi verdiğini aktaran Tahir Koçpınar da "Motosikletiyle çayları soğutmadan getiriyor. Yaya olarak mesafe uzak olduğu için geç geliyor. Dökmeden getirdiğine de hayret ediyorum. Maşallahı var. Hiç kaza yaptığını görmedim" diye konuştu.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)







