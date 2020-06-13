Çay saatine özel: Çaylı kek tarifi
Çayın yanına yakışacak en güzel atıştırmalıklardan biri çaylı kek tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için çaylı kek tarifi arıyorsanız "Çaylı kek tarifi, çaylı kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
13 Haziran 2020, Cumartesi 15:38 Son Güncelleme:
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Tadına bayılacağınız çaylı kek tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için çaylı kek tarifi arıyor ya da çaylı kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Çaylı kek tarifi, çaylı kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Çaylı kek tarifi
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağından 2 parmak az ayçiçeği yağı
- 1 su bardağından 2 parmak az demlenmiş çay
- 1 su bardağından 2 parmak az un
- Çeyrek su bardağı kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Siyah ganaj için malzemeler:
- Yarım su bardağı bitter çikolata
- 1 yemek kaşığı krema
Beyaz ganaj için malzemeler:
- Yarım su bardağı beyaz çikolata
- 1 yemek kaşığı krema
Yumurta ve toz şekeri çırpın. Üzerine ayçiçeği yağı ve demlediğiniz çayı ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek sıvı malzemelere ekleyin. Bir spatula yardımıyla dışarıdan içeriye doğru karıştırın. Baton kek kalıbınızı yağlayıp kek harcını içine aktarın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Kalıbı fırına verip 45-50 dakika kadar pişirin. Siyah ve beyaz çikolatayı ayrı kaplarda eritip içine birer yemek kaşığı krema ilave edin. Keki fırından çıkardıktan sonra biraz soğumasını bekleyin. Çikolata soslarını kekin üzerine gezdirin, dilimleyip servis yapın.