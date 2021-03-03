Tadını çok seveceğiniz çaylı kurabiye tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için çaylı kurabiye tarifi arıyor ya da çaylı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız çaylı kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler, püf noktası...

ÇAYLI KURABİYE TARİFİ

Çaylı kurabiye malzemeleri

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yumurta (Sarısı ve akı ayrı ayrı kullanılacak)

1 yemek kaşığı kuru çay

1 yemek kaşığı hazır granül kahve

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

5 su bardağı un

Çekilmiş fındık içi

Çaylı kurabiye yapılışı

Tereyağı, toz şeker, sıvı yağ ve yumurta sarısını iyice karıştırın. Üzerine çayı ve kahveyi ekleyin. Kabartma tozunu ve unun bir kısmını da ekleyip yoğurmaya başlayın. Yoğurdukça unu eklemeye devam edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve iki avcunuzun arasında hafifçe bastırıp yassılaştırın. Kurabiyeleri ilk önce yumurta akına ardından da fındık içine batırıp tepsiye dizin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişirin. Biraz soğuyunca servis yapın.



