Ekonomi ‘Cayma bedeli’ ile ilgili flaş karar! Detaylar belli oldu…

‘Cayma bedeli’ ile ilgili flaş karar! Detaylar belli oldu…

Ekonomi

‘Cayma bedeli’ ile ilgili flaş karar! Detaylar belli oldu…

Tüketici mahkemesi, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan abonelik sözleşmelerinin gerekçesiz ve cezai şart ödemeksizin feshedilebileceğine hükmetti.

07 Eylül 2021, Salı 08:22 Son Güncelleme:
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Muş’ta İlhan Altay, 2018’de 24 ay taahhütlü internet bağlattı. Ancak internete bağlanmasında sıkıntı yaşayan Altay, taahhüdünün bitmesini beklemeden 1 yıl 3 ay 10 gün kullandığı interneti kapattırıp aboneliğini iptal ettirdi. Ancak bir ay sonra telefonuna gelen mesajda kendisine 709 TL 392 kuruş borç çıkarıldığını gördü. Bunun üzerine Muş İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunan Altay, kendisine çıkarılan borcun iptalini istedi.

İTİRAZDA BULUNDU

Milliyet’ten Elif Altın’ın haberine göre; Ancak Muş İl Tüketici Hakem Heyeti, Altay’ın talebini reddetti. Altay da bunun üzerine Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) başvurarak karara itiraz etti. Davalı şirket, cevap dilekçesinde davacının şirketi arayarak arıza kaydı bırakmadığını, davacının beyanlarıyla hizmetin ayıplı kabul edilmesinin mümkün olmadığını, davacının taahhüt süresi sona ermeden aboneliğini sonlandırarak taahhüdüne aykırı hareket ettiğini belirterek davanın reddini istedi.

Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) kararında ise tüketici kanunu uyarınca, “Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir” şeklindeki düzenleme hatırlatılarak şöyle denildi:

“Somut olayda süresi bir yıldan daha uzun taahhütlü sözleşmeden davacının herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fesih hakkına sahip olması ve davacının mevcut hakkını kullanması hasebiyle, hukuka uygun olmayan Muş İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın kararının iptaline, davacının ödediği 709 TL 92 kuruşun davacıya iadesine karar verilmiştir.”

BAKIRKÖY DE AYNI YÖNDE KARAR VERDİ

Bakırköy Tüketici Mahkemesi de aynı yönde bir karar verdi. Nakil yapılmadığı için 24 aylık taahhüt süresinden önce internet aboneliğini iptal ettiren vatandaşa firma bin 278 TL 25 kuruş borç çıkardı. Bunun üzerine tüketici Küçükçekmece İlçe Hakem Heyeti’ne başvurup, borcun iptaline karar verilmesini istedi. Heyeti davacıyı haklı buldu. Bunun üzerine davalı şirket, Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nde karara itiraz etti. Ama mahkeme kararında da şirketin sözleşmeye aykırı davrandığı belirtilerek, “Bir yıldan uzun süreli abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğu yasada düzenlenmiş olup, hizmetin ayıplı olduğu göz önüne alındığında tüketicinin haklı olduğu kanaatine varılmıştır. Şirketin açtığı davanın reddine karar verilerek Küçükçekmece İlçe Hakem Heyeti’nin kararı onanmıştır” denildi.

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