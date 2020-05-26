Kültür & Sanat Caz davulcusu Jimmy Cobb hayatını kaybetti

Caz davulcusu Jimmy Cobb hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Caz davulcusu Jimmy Cobb hayatını kaybetti

Caz davulcusu Jimmy Cobb akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçı, 91 yaşındaydı.

26 Mayıs 2020, Salı 11:53 Son Güncelleme:
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91 yaşındaki caz davulcusu Jimmy Cobb, pazar günü Manhattan’daki evinde hayatını kaybetti. Sanatçının eşi Eleana Tee Cobb, ölüm nedeninin akciğer kanseri olduğunu açıkladı.

Cobb, John Coltrane’den Billie Holiday’e, Sarah Vaughan’dan Sam Jones’a caz müziğin çok önemli isimleriyle çalışma fırsatı bulurken kendisi de en iyi cazcılar arasında gösteriliyordu.

Müzisyen, caz tarihinin en önemli albümlerinden biri olarak gösterilen Miles Davis’ın 'Kind Of Blue' albümünde de çalmıştı. 'Kind of Blue'nun yaşayan son müzisyeni Cobb, 60 yıllık bu albümü ve Miles Davis’i anarak, “Miles her zaman farklı olmak istemişti. Her zaman gitmek için bir yerler arıyordu. Ve hep ileri gitmek istiyordu, geçmişe hiç bakmazdı. ‘Kind of Blue’ onun hedeflerine doğru atılan başka bir adım olmuştu” demişti.

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