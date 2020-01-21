Cazın duayeni Emin Fındıkoğlu 80. doğum gününü sahnede kutluyor ‘Yıl Boyu Caz’ kapsamında düzenlenen ‘Akbank Caz 30. Yıl Konserleri Cazın Duayeni Emin Fındıkoğlu ve ünlü isimlerin yer aldığı konser ile devam ediyor. Türkiye caz tarihinde önemli bir yeri olan müzisyen Emin Fındıkoğlu 80. Doğum gününü adına düzenlenen “Armağan Konseri” ile sahnede kutluyor.