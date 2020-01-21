Cazın duayeni Emin Fındıkoğlu 80. doğum gününü sahnede kutluyor
‘Yıl Boyu Caz’ kapsamında düzenlenen ‘Akbank Caz 30. Yıl Konserleri Cazın Duayeni Emin Fındıkoğlu ve ünlü isimlerin yer aldığı konser ile devam ediyor. Türkiye caz tarihinde önemli bir yeri olan müzisyen Emin Fındıkoğlu 80. Doğum gününü adına düzenlenen “Armağan Konseri” ile sahnede kutluyor.
Akbank Sanat; Ocak ayında “Yıl Boyu Caz” çatısı altında başlattığı, Akbank Caz 30. Yıl Konserleri kapsamında, 18 Şubat Salı günü piyanoda Emin Fındıkoğlu’nun yer aldığı, Şenova Ülker, İmer Demirer gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği büyük caz orkestrası “Emin Fındıkoğlu + 12” yi Sainte Pulchérie Konser Salonu’nda caz severlerle buluşturuyor.
Caz dünyasına önemli katkılarda bulunan Emin Fındıkoğlu’nun önderliğinde kurulan, trompetler, trombonlar, saksafonlar, piyano, kontrbas ve davuldan oluşan orkestra, izleyenlere benzersiz bir caz ziyafeti sunuyor.
Kendi dallarında önde gelen birçok genç müzisyenin soloları ile yer alacağı konserde; Melisa Kral ve Zeynep Kuyumcu solist olarak sahneyi paylaşacak.