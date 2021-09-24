Kültür & Sanat Cazın önde gelen ismi Cohen, Türkiye’deki ilk ‘senfonik’ konserini Ankara'da verecek

Cazın önde gelen ismi Cohen, Türkiye’deki ilk ‘senfonik’ konserini Ankara'da verecek

Kültür & Sanat

Cazın önde gelen ismi Cohen, Türkiye’deki ilk ‘senfonik’ konserini Ankara'da verecek

Caz ve klasik müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Avishai Cohen, 7 Ekim'de Trio olarak, 8 Ekim’de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte CSO Ada Ankara Ana Salon’da sahne alacak.

24 Eylül 2021, Cuma 13:55 Son Güncelleme:
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İsrailli caz kontrabasçı, besteci, şarkıcı ve aranjör Avishai Cohen, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla; Türkiye’deki ilk ‘senfonik’ konserini verecek. Cohen, 7 Ekim 2021'de Trio olarak, 8 Ekim’de 2021'de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte CSO Ada Ankara Ana Salon’da sahneye çıkacak.

İsrailli caz kontrabasçı, besteci, şarkıcı ve aranjör Avishai Cohen, kökleri İspanya, Yunanistan ve Polonya'da bulunan çok kültürlü bir ailede büyürken, müzikal yolculuğu dokuz yaşındayken piyano çalmayla başladı. 14 yaşında ailesiyle birlikte St. Louis, Missouri'ye taşındıktan sonra piyano eğitimine devam edip bas gitar çalmaya başlayan sanatçı, İsrail'e döndüğünde bas evrenini daha fazla keşfetmek için Kudüs'teki Müzik ve Sanat Akademisi'ne katıldı. 

Avishai'nin ilk dört albümü (Adama, 1998 Devotion, 1999 Colors, 2000 Unity, 2001) Corea'nın 'Stretch / Concord Records' etiketi altında piyasaya sürüldü. Avishai'nin bası ön plana çıkarmak için harcadığı enerji, cazın sınırlarını zorladı ve O'na uluslararası ödüller ve dünya çapında ün kazandırdı.

DHA

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