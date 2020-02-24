CD Projekt, Ubisoft'un ardından Avrupa'nın en büyük ikinci video oyunu şirketi oldu. Şirketin başarısında The Witcher oyunlarının satışlarını %554'e kadar artıran popüler Netflix dizisi ve The Witcher 3'ün Switch sürümünün piyasaya sürülmesi önemli rol oynadı.

CD Projekt geçtiğimiz ay 6,8 milyar dolar değerinde olmasına rağmen, The Witcher 3 satışlarının hızlı yükselişi sayesinde değerini 8 milyar dolara kadar çıkardı.

The Witcher’ın Netflix dizisiyle yaşadığı başarının yanı sıra, şirketin yeni oyunu Cyberpunk 2077'nin tanıtımları da bu başarıda büyük paya sahip.

Ubisoft, 9,6 milyar dolarlık değeriyle listenin ilk sırasında.

The Witcher 3'ün Steam'de satışı yakın zamanda 50 milyon dolarlık sınırı da geçti.



