Cebimdeki Yabancı filminin yönetmen koltuğunda Serra Yılmaz otururken, başrollerde ise Belçim Bilgin, Serra Bozoklu ve Şükrü Özyıldız gibi isimler paylaşıyor. Peki, Cebimdeki Yabancı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cebimdeki Yabancı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar…

CEBİMDEKİ YABANCI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2018 yılında vizyona giren Cebimdeki Yabancı filmi, sinemada “tek mekan filmleri” kategorisinde yer alıyor ve filmin dış mekan çekimi bulunmuyor. Filmin nerede çekildiğine dair net bir bilgi bulunmasa da çekimlerin İstanbul’da gerçekleştiği düşünülüyor.

CEBİMDEKİ YABANCI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İtalyan yapımı Perfetti Sconosciuti filminden uyarlanan Cebimdeki Yabancı filmi, komedi ve gerilim kategorilerinde yer alan bir film. Başlangıçta oldukça neşeli başlayan bir arkadaş buluşması, gecenin ilerleyen saatlerinde gerilim seviyesinin artıyor ve ilişkinler arap saçına dönüyor…

Yedi eski arkadaş, eski günleri anmak ve özlem gidermek adına bir akşam yemeğinde buluşurlar. Her şey çok güzel başlamıştır. Espriler, kahkahalar havada uçuşmaktadır. Sonra akıllarına eğlenceli bir oyun gelir. Oyunun kurallarına göre, herkes cep telefonunu masaya koyar ve telefonlara gelen bildirimler, herkesin içinde yüksek sesle okunur.

Ancak başlangıçta oldukça keyifli olan bu oyun zaman ilerledikçe, yeni sırların ortaya çıkmasına, ilişki dengelerinin bozulmasına ve gerilimin artmasına neden olur.

CEBİMDEKİ YABANCI FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?