2018 yılında vizyona giren Cebimdeki Yabancı filminin yönetmen koltuğuna Serra Yılmaz otururken filmin senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme almıştır. Bu gece SHOW TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak filmin başrollerinde ise Şükrü Özyıldız, Leyla Lydia Tuğutlu ve Serkan Altunorak gibi başarılı oyuncular var. Peki Cebimdeki Yabancı filmi konusu nedir? Cebimdeki Yabancı oyuncuları kimlerdir?

Cebimdeki Yabancı filminin konusu

2016 İtalyan yapımı Perfetti Sconosciuti'nin yeniden çevrimi olan dramatik komedi türündeki Cebimdeki Yabancı, cep telefonlarının hayatımıza girişiyle birlikte yaşadığımız birbirimize yabancılaşmayı anlatıyor.

Yemek için bir araya gelen yedi yakın arkadaşın, başlattıkları bir oyun sonrası arapsaçına dönen ilişkilerini konu ediniyor.

Yedi eski dost bir akşam yemeğinde bir araya gelmeye karar verir. Herkes sofranın başında oturmuş sohbet etmekte, şen kahkahalar eşliğinde yemek yemektedir. Yemek sırasında bir oyun oynamaya karar verilir. Oyun oldukça basittir; herkes telefonlarını masaya koyacak, gelen her mesaj ve bildirim yüksek sesle okunacaktır. Yedi dostun maskelerinin ardındaki hayatların cep telefonları ile ortaya koymaları ilişki dengelerini altüst eder. Bunca zaman çok yakın dost olduklarını düşünün grup aslında birbirlerine yabancıdır.

Serra Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Cebimdeki Yabancı’ filminin müziklerinde Mithat Can Özer imzası var.

Cebimdeki Yabancı oyuncuları

Şükrü Özyıldız (Sinan)

Leyla Lydia Tuğutlu (Tuba)

Serkan Altunorak (Metin)

Belçim Bilgin (Banu)

Buğra Gülsoy (Kerem)

Çağlar Çorumlu (Suavi)

Şebnem Bozoklu (Esra)