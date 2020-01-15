Cebinizi yakmadan satın alınabilecek kulaklık – Philips PH805 inceleme
Philips’in yenilenen ses aralığından, gürültü engelleme, Bluetooth 5 ve 30 saatlik pil ömrüne kadar dikkat çeken birçok özelliğe sahip en yeni kablosuz kulaklıkları PH805’i sizler için detaylı bir şekilde inceledik.
Onur Binay/posta.com.tr
Kablosuz gürültü önleyici kulak üstü kulaklıklara hatırı sayılır bir miktar para yatırıyorsanız istedikleriniz belli, iyi ses kalitesi, iyi gürültü önleme özellikleri, sağlam kablosuz bağlantı ve rahat yapı.
Bose, Sennheiser veya Sony’den cidden iyi bir şey satın almak istiyorsanız ortalama 2 bin TL’yi gözden çıkartmak zorundasınız. İşte Philips PH805 burada maliyeti yüksek olmayan bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu kulaklıklar mantıklı ve pragmatik bir seçim mi yoksa sizi sıkabilir mi gelin hep birlikte görelim.
Philips PH805'in Türkiye satış fiyatı ise 1400 TL bandında.
Artıları
Kaliteli malzemelerden yapılmış
İyi özellikler
İnce ses
Uygun fiyat
Eksileri
Orta seviye gürültü önleme
En dinamik ses değil