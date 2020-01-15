Onur Binay/posta.com.tr

Kablosuz gürültü önleyici kulak üstü kulaklıklara hatırı sayılır bir miktar para yatırıyorsanız istedikleriniz belli, iyi ses kalitesi, iyi gürültü önleme özellikleri, sağlam kablosuz bağlantı ve rahat yapı.

Bose, Sennheiser veya Sony’den cidden iyi bir şey satın almak istiyorsanız ortalama 2 bin TL’yi gözden çıkartmak zorundasınız. İşte Philips PH805 burada maliyeti yüksek olmayan bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu kulaklıklar mantıklı ve pragmatik bir seçim mi yoksa sizi sıkabilir mi gelin hep birlikte görelim.

Philips PH805'in Türkiye satış fiyatı ise 1400 TL bandında.





Artıları

Kaliteli malzemelerden yapılmış

İyi özellikler

İnce ses

Uygun fiyat





Eksileri

Orta seviye gürültü önleme

En dinamik ses değil



