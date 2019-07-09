Cedar Sea 2 adlı lüks yat Bodrum’da

Uluslararası bir elmas ve mücevher şirketine ait olduğu belirtilen ve dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen "Cedar Sea 2", Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi.

Yalıkavak açıklarına demirleyen yat, vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu.

65 METRE UZUNLUĞUNDA

Personelin özel hazırlıklar yaptığı mega yat, sınıfında dünyanın en büyük ve lüks yatları arasında 75’inci sırada gösteriliyor.

Cebelitarık bayrağı taşıyan yatın, 65 metre uzunluğunda ve bin 5 groston ağırlığında olduğu belirtildi.

Muslukların altın olduğu ve içi mücevherlerle süslü 1986 yapımı yat göz kamaştırdı.

AA-İHA