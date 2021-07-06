Türk baba ve Boşnak bir annenin çocuğu olan Cedi Osman, hareketli ve hiperaktif yapısı nedeniyle ailesi tarafından henüz 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kaydettirildi. Saraybosna'da kulübünde basketbol oynarken EuroLeague takımı Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedilen Cedi Osman, 13 yaşındayken de Türkiye’ye getirildi…

CEDİ OSMAN TÜRK MÜ?

Cedi Osman’ın babası Türk, annesi ise Boşnak’tır. 13 yaşındayken Türkiye’ye taşınmasından sonra Türk vatandaşlığına geçmiştir.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman, 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya’nın Ohri şehrinde dünyaya geldi. 1999 yılında ailesiyle birlikte Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine taşındı.

Cedi Osman’ın hiperaktif ve hareketli ve bir çocuk olması nedeniyle ailesi oğullarını okuldan arta kalan zamanlarını değerlendirmesi amacıyla 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kaydettirdi. Bir gün Saraybosna'da kulübünde basketbol oynarken EuroLeague takımı Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve sonrasında 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.

Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi Osman, 2007 yılında Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi.

2.01 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir.

Aynı zamanda 2010 yılında yıldız takımla beraber Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

2011 yılındaki Jordan Brand Classic Uluslararası Maçı'nda oynaması için çağrılan Cedi Osman, Andrew Wiggins ve Mario Hezonja’nın da forma giydiği Dünya takımında 27 dakika kalarak, karşılaşmayı 14 sayı, 3 asist 5 ribaund ve 6 top çalma ile tamamladı.

CEDİ OSMAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in 2. ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başlayan Cedi Osman, 2012-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.

Cedi Osman aynı zamanda A Milli Basketbol Takımında da yer alıyor.