Cedi Osman öncülüğünde Elazığ için 385 bin TL toplandı

NBA'deki temsilcilerimizden Cedi Osman, Cleveland Cavaliers ile Chicago Bulls arasında oynanan maç öncesinde, Elazığ'daki depreme yardım için maçta atılacak her 3 sayılık basket için 100'er dolar yardım yapacağını açıklamıştı.

Cedi'nin çığ gibi büyüyen kampanyasını birçok ünlü isim daha katıldı ve toplamda 385 bin TL yardım topladı.

Kampanyaya Cedi'nin takım arkadaşı Larry Nance Jr'ın yanı sıra Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Işıl Alben, Nevzat Aydın ve Adana Basketbol Kulübü destek verdi.





Eleştiriler üzmüştü

Cedi Osman kampanyasını ilk açıkladığında basket başına 100 dolarlık meblağı az bulup milli basketbolcuyu sert şekilde eleştirenler de olmuştu.

Cedi Osman ise yardımlarını gizli yaptığını ve 100 dolarlık meblağın bu kampanyanın duyurulması için sadece sembolik olduğunu açıklamıştı.

Haksız yere eleştirilen ve kampanyaya öncü olan 24 yaşındaki Cedi Osman, sadece bir gecede 385 bin TL toplanmasının önünü açan isim oldu.



