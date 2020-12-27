Cedi Osman sezona iyi girdi: 22 sayı

Cleveland Cavaliers, sezonun ilk maçında karşılaştığı Charlotte Hornets'i 121-114 yenmişti. Maça yedek başlayan Cedi Osman 18 dakika süre almış ve 11 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynamıştı.

Cedi ikinci maçında da Cavs'ın galibiyetine önemli katkı verdi. Takımının en skorer 3. oyuncusu olan Cedi, 22 sayıyla uzatmalarda gelen galibiyetin mimarlarından oldu. Cedi'den fazla sayı atan isimler ise 32 sayı ile Sexton ve 23 sayı ile Drummond oldu.