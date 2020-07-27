Ebru Şahin’in, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşadığı kısa süre önce ortaya çıkmıştı. İkili Çeşme tatiline devam ediyor. Cedi Osman dün sevgilisini, ailesi ile tanıştırdı ve Ebru Şahin ile bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Tüm bunlar kadın hayranlarını kıskandırıp kızdırdı. 1.70’lik Ebru Şahin ile 2.05’lik Cedi Osman’ın arasındaki boy farkını dillerine doladılar, bu aşka tepki gösterdiler.

'Oldu mu şimdi bu?'

İşte Cedi Osman’ın hayranlarının yaptığı yorumlardan bazıları:

“Cedi herkes gibisin artık.”

“Bittim gözün aydın.

“Ah be Cedi, bunu bana yapmayacaktın.”

“Hayallerimi yıktın zalim.”

“Gözümün bebeği oldu mu şimdi bu?”

“Biri bana yalan olduğunu söylesin.”







