Magazin Cedi Osman'ın hayranları Ebru Şahin'i kıskandı

Cedi Osman'ın hayranları Ebru Şahin'i kıskandı

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Cedi Osman'ın hayranları Ebru Şahin'i kıskandı

Cleveland Cavaliers’ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Ebru Şahin sevgilisinin ailesiyle tanıştı. Cedi Osman'ın Instagram paylaşımı ise kadın hayranlarını kızdırdı.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Ebru Şahin’in, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşadığı kısa süre önce ortaya çıkmıştı. İkili Çeşme tatiline devam ediyor. Cedi Osman dün sevgilisini, ailesi ile tanıştırdı ve Ebru Şahin ile bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Tüm bunlar kadın hayranlarını kıskandırıp kızdırdı. 1.70’lik Ebru Şahin ile 2.05’lik Cedi Osman’ın arasındaki boy farkını dillerine doladılar, bu aşka tepki gösterdiler.

'Oldu mu şimdi bu?'

İşte Cedi Osman’ın hayranlarının yaptığı yorumlardan bazıları:

  • “Cedi herkes gibisin artık.”
  • “Bittim gözün aydın.
  • “Ah be Cedi, bunu bana yapmayacaktın.”
  • “Hayallerimi yıktın zalim.”
  • “Gözümün bebeği oldu mu şimdi bu?”
  • “Biri bana yalan olduğunu söylesin.”


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