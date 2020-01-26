Cedi Osman’ın paylaşımına destek yağdı

Cedi Osman, sosyal medya hesabında, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ’daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Yusuf Yazıcı, Cedi Osman'dan tek pota maç isteyerek şöyle destek verdi: "Ben de varım Cedi. Ne güzel bir kampanya. Yazın bir tek pota sözünü alırım ama"

Twitter hesabından milli basketbolcu Cedi Osman’ı alıntılayarak paylaşımda bulunan Arda Turan, "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın" ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin'den de Cedi'ye destek geldi: "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim"

Işıl Alben'in tweet'i ise şöyle: "Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım. Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık"

Adana Basketbol Kulübü'nün cevabı: "Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü olarak bu mükemmel farkındalığına kayıtsız kalamadık, biz de aynı miktarda varız Cedi!Haydi Adana ne kadar destek, o kadar iyi"

Nevzat Aydın, Cedi Osman'a böyle karşılık verdi: "Nefis kampanya kardeşim. Ben de katılıyorum biraz daha farklı bir şekilde. Her 3 sayılık baskete 10.000 TL depremdeki mağdur vatandaşlarımıza"

Türk Kızılay ise paylaşımından dolayı Cedi Osman’a teşekkür etti. Twitter’da milli basketbolcunun paylaşımını alıntılayan Türk Kızılay, mesajında "Desteğin için sonsuz teşekkürler Cedi. İyilik sensiz olmaz Türkiye! DEPREM yazıp 2868’e göndererek siz de 10 lira ile destek olabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.