Cedi Osman, Elazığ'da gerçekleşen ve Malatya'da da can kayıplarına neden olan deprem için Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında bir kampanya yapmış ve 385 bin TL bağış toplamıştı.

Elazığ ve Malatya'yı vuran deprem için elini taşın altına sokan Cedi Osman, kulübü Cleveland Cavaliers'tan da destek gördü.

Geçen gece oynanan Cavaliers-New Orleans Pelicans maçında, Cavs yönetimi, aldığı kararla potaların arkasına "Malatya" ve "Elazığ dualarımız sizinle" yazıları yansıttı.

Cedi, bu hareketinden ötürü kulübü Cavs'a teşekkürlerini iletti.





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Ayrıca, Cleveland Cavaliers taraftarı helikopter kazasında kızıyla beraber hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı da unutmadı ve hem maç öncesinde hem de maç esnasında onları anı.