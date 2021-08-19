Vitor Pereira’nın kadroda görmeyi çok istediği Cedric Bakambu için çalışmalar sürüyor. Kariyerini yeniden Avrupa’da sürdürmek isteyen Kongolu yıldız, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Bakambu’nun amacı, bonservisini eline alarak Sarı-Lacivertliler’e transfer olmak. Yönetim de bu nedenle aceleci davranmadan beklemeye geçti.

Tecrübeli hücum oyuncusu, kulübü Beijing Guoan’ın ödemelerde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sözleşme fesih sürecini başlattı. Şu anda tatilde olan yıldız futbolcu, Çin ekibiyle görüşmeleri sürdüren menajeri Jonathan Barnett’tan gelecek haberleri beklemeye başladı.

Barnett’tan fesih konusunda olumlu haber gelirse, Bakambu ve menajeri İstanbul’da buluşarak Fenerbahçe ile masaya oturacak. Taraflar, resmi sözleşmeye imza atarak transferi noktalayacak.