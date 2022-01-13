Cedric Bakambu Marsilya ile sözleşme imzaladı
Süper Lig devlerinin de peşinde olduğu Cedric Bakambu'nun yeni takımı Marsilya oldu. Bakambu, son olarak Çin'de forma giymişti.
13 Ocak 2022, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'la sözleşmesi sona erdikten sonra serbest duruma düşen Cedric Bakambu, Marsilya'ya transfer oldu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, bonservisi elinde olan ve ismi Türk kulüpleriyle de anılan Cedric Bakambu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan duyuruda tecrübeli futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.