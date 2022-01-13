Cedric Bakambu Marsilya ile sözleşme imzaladı

Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'la sözleşmesi sona erdikten sonra serbest duruma düşen Cedric Bakambu, Marsilya'ya transfer oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, bonservisi elinde olan ve ismi Türk kulüpleriyle de anılan Cedric Bakambu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan duyuruda tecrübeli futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.