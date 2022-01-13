Futbol Cedric Bakambu Marsilya ile sözleşme imzaladı

Cedric Bakambu Marsilya ile sözleşme imzaladı

Futbol

Cedric Bakambu Marsilya ile sözleşme imzaladı

Süper Lig devlerinin de peşinde olduğu Cedric Bakambu'nun yeni takımı Marsilya oldu. Bakambu, son olarak Çin'de forma giymişti.

13 Ocak 2022, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'la sözleşmesi sona erdikten sonra serbest duruma düşen Cedric Bakambu, Marsilya'ya transfer oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, bonservisi elinde olan ve ismi Türk kulüpleriyle de anılan Cedric Bakambu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan duyuruda tecrübeli futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

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