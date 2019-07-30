Cehalet ölüm getiriyor… Aşı olmaktan kaçıyorlar

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika ülkesi Kongo’da ölümcül ebola virüsünün yayılması üzerine küresel acil durum ilan etmişti.

HALK TEDAVİDEN KAÇIYOR

Son 1 yılda hastalık tespit edilen 2498 kişiden 1629’unun öldüğü açıklandı. Yetkililer hastalığın aşısı bulunmasına karşın, aşının kısırlığa yol açtığına dair yanlış inanış yüzünden halkın önleyici tedaviden kaçtığını vurguladı.

Hastalığın diğer ülkelere yayılmasından korkuluyor.

EBOLA NASIL BULAŞIYOR?

"Ebola, virüsü taşıyan maymun, yarasa, antilop gibi hayvanların organ, kan ve vücut sıvılarına temasla bulaşıyor. İnsandan insana geçiş ise hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarına temasla veya bunların bulaştığı eşyalarla gerçekleşiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ebola salgını olan ülkelere seyahat edenlerin, bu bölgelerde yaşayanların ve hasta kişilerle temas şüphesi olanların ebola açısından değerlendirilmesi gerekiyor.

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