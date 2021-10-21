Kültür & Sanat Cehennem Melekleri artık o olmadan devam edecek!

Cehennem Melekleri artık o olmadan devam edecek!

Kültür & Sanat

Cehennem Melekleri artık o olmadan devam edecek!

Sylvester Stallone, dördüncü filmde Cehennem Melekleri'nde son olarak rol alacak.

21 Ekim 2021, Perşembe 15:50 Son Güncelleme:
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Sylvester Stallone, Lionsgate aksiyon film serisi Cehennem Melekleri'nden 12 yıl sonra ayrıldığını açıkladı. Duyuruyu, geçen hafta Instagram'da yayınlanan ve Stallone'un son çekim gününde The Expendables 4 setinde dolaştığı görülen bir videoyla yapıldı. Stallone, seriden ayrılma kararından sonra, başrolü Jason Statham'a ve yetenekli ellerine devretmeye hazır olduğunu söyledi.

Beyazperde'nin haberine göre, üç kez Oscar adayı olan sanatçı, daha sonra Cehennem Melekleri serisindekiler de dahil olmak üzere tüm projelerine getirmek istediği “kalp, enerji ve mizah” üzerine bir şeyler söyledi. Stallone, "En büyük şey, filmlere eğlence sağlayabilmek, çünkü, başarılı filmlerimde aktarmaya çalıştığım şey insan dokunuşu. Eylem o kadar da değil, eylem kendini zaten belli eder. Bu sadece izleyiciyle, misyon ne olursa olsun, eldeki karakterlerle özdeşleşebilecekleri bir şekilde verilebilir” dedi ve mesajını "bir sonraki mücadeleyi kabul etmeye hazırlandığını" söyleyerek bitirdi.

Cehennem Melekleri 4'te Stallone, seriye adını veren seçkin paralı askerler grubunun lideri Barney Ross rolünü son kez yeniden canlandırıyor ve suikasttan kurtarmaya kadar her türlü görevi gerçekleştirmek için dünyayı dolaşıyor.

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