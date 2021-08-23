Çek ile yapılan ödemelerde bu tuzağa dikkat! Çift imza oyunu...

Çek ile yapılan ödemelerde ilginç bir oyuna başvurulduğu ortaya çıktı. İleri tarihli çeki, şirketin tek yetkilisi imzalıyor. Çekin ödemesine günler kala, şirket çift imza ile temsil edilmeye başlanıyor. Çekin ödenmesi istenince de “Bu şirket çift imza ile temsil ediliyor” denilerek borca itiraz ediliyor. Benzer durumu birçok firma yaşıyor. Mağdur firmalardan biri soluğu mahkemede aldı.

Çek ile yapılan ödeme, ticaret hayatının olmazsa olmazı durumunda. Özellikle KOBİ’ler için çek sistemi, ticaretin dönmesi için hayati önemde. Ancak son dönemlerde birçok firma ilginç bir sorun ile karşı karşıya. Çekin ödenmemesi nedeni ile onlarca firmanın sıkıntı yaşamasına neden olan olay ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile açılan bir davaya dahi konu olmuş durumda.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre B. Kutu Ürünleri AŞ, borçlu olduğu E. Klişecilik şirketine iki ayrı çek verdi. 65 bin liralık çekin ödeme günü 30 Nisan 2019, 50 bin liralık çekin ödeme günü ise 31 Mart 2019 olarak belirlendi. Çekleri, o dönem şirketin tek yetkilisi olan Bekir B. (54) imzaladı. E. Klişecilik, aldığı çekleri teminat olarak ilgili bankalara teslim etti.

ÇİFT İMZA İLE TEMSİL

Çeklerin kesilmesinden bir ay kadar sonra B. Kutu Ürünleri AŞ’de ortaklık yapısı değişti. Şirketin yüzde 10 hissesi Ahmet İ.’ye (28) geçti. Ortaklık yapısındaki değişiklik sonrası şirket çift imza ile temsil edilmeye başlandı. Noterde alınan karar bankalara da gönderildi.

"BU ÇEKTE BİR YETKİLİNİN İMZASI VAR, İŞLEM YAPAMAYIZ"

E. Klişecilik yetkilileri, çekleri aldıkları şirketteki değişiklikten habersiz ödeme gününün gelmesini bekledi. 31 Mart 2019 tarihli çek karşılıksız çıktı. Diğer çek için ilgili bankaya gidildiğinde ise “Bu firma çift imza ile temsil ediliyor. Bu çekte bir yetkilinin imzası var. Bu nedenle bu çek için işlem yapamayız” denildi. Alacaklı şirket, her iki çek için şirkete icra takibi başlattı. B. Kutu Ürünleri AŞ avukatları “Takibe konu çekler üzerinde müşterek imza yok” diyerek borca itiraz etti.

BİLMEDEN İMZALADIM

Çeklere ilişkin hukuk davası devam ederken B. Kutu Ürünleri’nin yetkilileri Bekir B. ve Ahmet İ. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ahmet İ., “Bu çeklerle ilgim yok” derken, Bekir B. “Suça konu çekleri bilmeden imza attım” dedi. Dava dosyasına göre, Ahmet İ., ikinci çekin ödeme gününden iki hafta sonra ortaklıktan ayrıldı. Savcı Hakan Cerrahoğlu, iki şüpheli hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlaması ile dava açtı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası “Sorunu hukuk mahkemeleri çözsün” dedi. Mahkemenin bu kararına itiraz edildi. Son sözü İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi söyleyecek.

ÇEKİ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Benzer sorunu bir çok firmanın yaşadığını kaydeden Avukat Fırat Epözdemir “Burada dolandırıcılık amacı ile hareket edildiği çok açık. Bu durum özellikle KOBİ’leri çok olumsuz etkiliyor. 100-200 bin liralık bir çekin tahsil edilememesi firmayı zora sokabiliyor. Borçları ödememek için başka şirketler kuruyorlar. Çeki kestikten sonra ikinci bir yetkili alıyorlar. Çeki alan firmalar, teslim tesellüm tutanağını mutlaka alsın. Ve çeki aldıkları gibi bankaya takasa koysunlar. Böylece, ileride bir sorun olduğunda çekin teslim tarihi banka kayıtları ile ispatlanabilsin” diye konuştu.



