Yemek Enfes atıştırmalık: Çekirdekli çubuk kraker tarifi

Enfes atıştırmalık: Çekirdekli çubuk kraker tarifi

Yemek

Enfes atıştırmalık: Çekirdekli çubuk kraker tarifi

Tadını çok seveceğiniz ve hızlıca hazırlayabileceğiniz çekirdekli çubuk kraker tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için çekirdekli çubuk kraker tarifi arıyor ya da çekirdekli çubuk kraker nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çekirdekli çubuk kraker yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

21 Ekim 2020, Çarşamba 11:45 Son Güncelleme:
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Hem lezzetli hem de pratik bir tarif arıyorsanız çekirdekli çubuk kraker tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için çekirdekli çubuk kraker tarifi arıyor ya da çekirdekli çubuk kraker nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çekirdekli çubuk kraker yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Çekirdekli çubuk kraker tarifi

Çekirdekli çubuk kraker malzemeleri

  • Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
  • 1 çay bardağı fındık yağı
  • Yarım çay bardağı limon suyu
  • Yarım çay bardağı su
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çorba kaşığı tozşeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

Üzeri için: 

  • İç ay çekirdeği

Çekirdekli çubuk kraker yapılışı

Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Yumurta akı ve un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip yoğurun. Hamuru merdaneyle 1 parmak kalınlığında açın. Kare şeklindeki orta büyüklükte fırın tepsisi ya da başka bir tepsiye yayın. Rulet veya bıçak yardımıyla 1'er parmak aralıklarla uzunlamasına kesin (çubukları kestikten sonra kabarıp yapışmaması için biraz aralıklı dizin). Üzerine yumurta akı sürün ve ay çekirdeği serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

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