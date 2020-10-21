Enfes atıştırmalık: Çekirdekli çubuk kraker tarifi

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Çekirdekli çubuk kraker tarifi

Çekirdekli çubuk kraker malzemeleri

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı fındık yağı

Yarım çay bardağı limon suyu

Yarım çay bardağı su

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

1 çorba kaşığı tozşeker

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

Üzeri için:

İç ay çekirdeği

Çekirdekli çubuk kraker yapılışı

Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Yumurta akı ve un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip yoğurun. Hamuru merdaneyle 1 parmak kalınlığında açın. Kare şeklindeki orta büyüklükte fırın tepsisi ya da başka bir tepsiye yayın. Rulet veya bıçak yardımıyla 1'er parmak aralıklarla uzunlamasına kesin (çubukları kestikten sonra kabarıp yapışmaması için biraz aralıklı dizin). Üzerine yumurta akı sürün ve ay çekirdeği serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.



