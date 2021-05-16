Çekirge paniği! 6 mahallede alarma geçildi

İlçe merkezine bağlı Amanos Dağları'nın eteklerindeki Kayabaşı, İdilli, Kabaklar, Burunsuzlar ve Kaleobası Mahallelerinde bulunan araziler çekirge istilasına uğradı. Çekirgelerin ekili arazilere zarar vermesinin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri çekirgelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde incelemede bulunarak çekirgelerle mücadele başlattı.

100 dekarlık alanda ilaçlama yapıldı

Çekirgelerin arazilere verdiği zararın önüne geçilmesi için 100 dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 100 dekarlık alanın ilaçlandığına dikkat çeken İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

''İslahiye ilçemizin bazı bölgelerinde yoğun bir çekirge popülasyonu tespit edilmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, köylere ait arazilerde devlet yardımlı çekirge mücadelesi başlattı. İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarının nezaretinde köy halkı ile birlikte yürütülen mücadele çalışmalarında 100 dekarlık alanda çekirge ilaçlaması yapıldı.

Birçok kültür bitkisi üzerinde beslenen çekirgeler özellikle genç bitkiler üzerinde daha büyük zarar verir. Yoğunlukları yüksek olduğu zaman zarar oranı da artmaktadır. Bu nedenle çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep) (DHA)



