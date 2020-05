Çekirgelerden sonra şimdi de sarı sinekler istila etti

Yozgat'ta merkeze bağlı Lök köyü henüz tam türü tanımlanamayan sarı sinek istilasına uğradı. Yozgat'taki istila görüntüleri bölge sakinlerini endişelendiriyor. Bir bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sarı ve siyah sinekler, vatandaşları endişelendirdi.

Köyde bahçesini eken Atila Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anda küçük sineklerin köyü istila ettiğini ve çalışmakta zorlandıklarını söyledi. Corona virüs (Kovid-19), çekirge istilası derken şimdi de sinek istilasına uğradıklarını ifade eden Ertuğrul, "Bu sineklerin ekili alanlara zarar verip vermediğini bilemiyoruz. Ziraat mühendislerine soracağız. İnşallah zarar vermiyorlardır" dedi. Tuncay İldiş de arazinin büyük bölümünü kapladığını belirterek "Sinekler 3-4 saattir bulut şeklinde arazi üzerinde, inşallah kısa sürede kaybolurlar" diye konuştu.

Corona virüs (Covid-19) dünyaya yayılmadan haftalar önce Afrika kıtasının bir bölümü bir başka devasa felaketle karşı karşıyaydı. Afrika'daki bazı ülkelerde yayılan çekirge istilası, son 70 yılın en büyük felaketi olarak nitelendiriliyor. Ayrıca uzmanlar, ikinci dalga istilanın, bir öncekinin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde olduğunu dile getiriyor. Somali'de milyarlarca çöl çekirgesi, mevsimsel yağışların ardından ortaya çıkarak yeni üreme alanı arayışı içerisinde girmiş durumda. Savunmasız milyonlarca kişi risk altında. Ancak bölge halkları çekirge istilasıyla mücadele için bir araya gelmeleri halinde bu defa corona virüsün yayılması riski ile de karşı karşıya kalıyor. Bu da kırsal kesimlerde yaşayanlar için ikinci bir tehdit anlamına geliyor.

Hasat dönemi ile denk gelecek

Koşullarının elverişli olması nedeniyle ikinci üreme süreci haziran ve temmuz sonu gibi yaşanacak. Bu da hasat mevsimiyle aynı döneme denk geleceği anlamına geliyor. Son dönemlerde Türkiye'nin de sınırlarında bulunup tehdit oluşturan Fas çekirgesi istilası ile ilgili açıklamalarda bulunan DÜ Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde istilaya neden olan çekirge türünü Fas çekirgesi olarak tespit ettiklerini söyledi.

Şubat ayı içerisinde de bu türün yeniden sürü oluşturabileceği konusunda bilgilendirmelerde bulunduklarını aktaran Prof. Dr. Satar, "Ama görüyoruz ki daha önce ilaçlama sonucu iki yıl önce yok edilen bu türlerin yumurtalarından çıkan yavruların yine sürü oluşturma kabiliyetinde olduğunu görüyoruz. Burada da çok fazla ilaçlama yapılmaması gerekir. Bunların doğal düşmanlarla yok edilmesini biz öneriyoruz. Bu Fas çekirgesi Afrika'da zarar veren çöl çekirgelerinden daha farklı olduklarını söyleyebiliriz. Bunlar Afrika'dan gelen çok daha tehlikeli olan türlerden farklı türler. Başka yerlerde de çalışan arkadaşlarımız var. Öğretim görevlisi Dr. Mustafa İlçin hocamızın önderliğinde Bingöl'de bulunan bir ekibimizden şunu öğrendik, Bingöl'de de sürü oluşturma olduğunu görüyoruz.

Bingöl'de de çiftçilerin çekirgeler tarafından zarar göreceği konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Aşırı ilaçlama yapılırsa korkarım Bingöl'de arıların da ölebileceği konusunda endişelerimiz söz konusu. Özellikle Bingöl'de bunlarla mücadelede doğal düşmanların kullanılması gerekir.

Daha çok ördek, tavuk kullanılması gerekir. Tavuklar günde 70 adet çekirge yerken, ördekler bunun üç katından daha fazlasını tüketebilirler. Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü, 21 Nisan'da bir açıklamada bulunmuştu. Burada paylaştıkları haberde Afrika çöl çekirgelerinin önümüzdeki aylarda Doğu Afrika, Yemen ve Güney İran'da çekirge istilalarına neden olacağı konusunda bilgiler verildi. Biz de buradan çiftçilerimize sesleniyoruz, diyoruz ki lütfen bilinçsiz olarak ilaç kullanmayın. İlk etapta bunları yok edersiniz.

Ama bu şekilde bunların doğal düşmanlarını da yok edersiniz. Onun için size zirai mücadele merkezleri, araştırma merkezleri tarafından bildirilen oranlarda ilaç kullanınız" dedi.

Mardin'de yılan istilası

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi’nde, yağmurun ardından göl kenarında çok sayıda yılan ortaya çıktı. Mahallede yaşayanlar, göl kenarında gördükleri onlarca yılanı öldürdü. Mahalle sakinleri, yılanları gördüklerinde çok korktuklarını ifade ederek, can güvenlikleri için öldürdüklerini iddia etti. Mardin'den gelen 'sürü yılan' haberinin ardından bir ilden daha korkutan görüntüler geldi.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki ‘Yılan Pınarı’ bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya’nın ‘Yılan Adası’nı andırıyor. Yoldan geçenler ise yılanların bazen topluca yola kadar geldiklerini ifade etti. Yoldan geçen Nevzat Çınar adlı vatandaş, her sene düzenli bisiklet turu yaptığını belirterek, “Yüksekova’ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde her sene bulunan yılanlar bu defa yola çıktılar. Yol boyu yılanları sürü halinde görmek mümkün. Bu yılanların sürü halinde yola çıkması hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Bu yoldan geçenlerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu an sürü halinde yavru yılanları görmek de mümkün” dedi.





