Çekmeköy seçim sonuçlarında son durum nedir? Çekmeköy oy oranları...
31 Mart'tan sonra İstanbul'da bir kez daha seçime gidildi. Yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'da oy kullandı. Çekmeköy'de de on binlerce kişi büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Peki Çekmeköy seçim sonuçlarında son durum nedir?
İstanbul halkı bugün yeniden sandık başındaydı... 39 ilçede seçmenler oy tercihini yaptı. Çekmeköy de bu ilçelerden biri... Şimdi Çekmeköy halkı seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Çekmeköy seçim sonuçlarında son durum nedir?
Millet İttifakı 50.66% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 48.60% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.50% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.15% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.09%