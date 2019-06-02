Çekmeköy vahşetinin zanlısı tutuklandı
Çekmeköy'de Özbek bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde Özbekistan uyruklu O.H. boğazı kesilerek öldürülmüştü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Özbekistan uyruklu S.S. (24) Ümraniye'de yakalandı.
S.S. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine görderildi. DHA
DHA-Genel - Türkiye-İstanbul - DHA