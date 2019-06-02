Çekmeköy vahşetinin zanlısı tutuklandı

Çekmeköy'de Özbek bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

02 Haziran 2019, Pazar 13:32 Son Güncelleme:
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Çekmeköy vahşetinin zanlısı tutuklandı

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde Özbekistan uyruklu O.H. boğazı kesilerek öldürülmüştü. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Özbekistan uyruklu S.S. (24) Ümraniye'de yakalandı.

S.S. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine görderildi. DHA



 





DHA-Genel - Türkiye-İstanbul - DHA

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