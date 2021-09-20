Prof.Dr Şengör'ün bir öğrencisine kızdığı için "eteğini kaldırıp tokat attığını" canlı yayında anlatması, büyük tepki çekmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisine yönelik cinsel taciz sözleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İTÜ öğrencileri ise Şengör'ün okulla ilişiğinin kesilmesini istemişti. Bu olayların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.









Prof. Dr. Celal Şengör yankı uyandıran olayla ilgili ilk açıklamayı, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına yaptı.

"BUNUN BİR CİNSEL TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Sunucu Hakan Ural Prof. Dr. Celal Şengör’ün yaptığı açıklamayı paylaştı. Şengör’ün ifadelerine yer veren Ural “Celal Hoca diyor ki; ‘ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum’ diyor.” Sözleriyle eleştirilere olan yanıtını paylaştı.

İTÜ'DE CELAL ŞENGÖR PROTESTOSU

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.

Şengör'ün açıklamalarıyla ilgili tartışma sürerken İTÜ Kadın Dayanışması üyesi bir grup, maden fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.

Yapılan basın açıklamasında, "İTÜ rektörlüğü Celal Şengül'ün tacizini anlattığı videoyu paylaşmamız üzerine bir açıklama gerçekleştirdi. Okuldaki soruşturma ve karar alma süreçlerinin öğrencilere kapalı göstermelik komisyonlar tarafından değil, içerisinde öğrencilerin ve okul bileşenlerinin de olduğu şeffaf, takip edilebilir ve denetlenebilir taciz önleme birimleri tarafından sağlanmasını istiyoruz. Bizim üniversitemizde tacizin ve şiddetin meşrulaştırılmasına tahammülümüz yok" denildi.







