Siyaset Celal Şengör'ün öğrencisiyle ilgili sözlerine Bakan Derya Yanık'tan tepki

Celal Şengör'ün öğrencisiyle ilgili sözlerine Bakan Derya Yanık'tan tepki

Siyaset

Celal Şengör'ün öğrencisiyle ilgili sözlerine Bakan Derya Yanık'tan tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

18 Eylül 2021, Cumartesi 02:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı ifadelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, paylaşımında şunları kaydetti: "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Unvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz."

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Hayırdır
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Çalışmalarıyla takdir kazandılar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Geceye birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım