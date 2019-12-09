Celal Şengör'ün sözleri olay oldu: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir
Jeoloji Profesörü Celal Şengör, bir öğrencinin kendisine yönelttiği "Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?" şeklindeki soruya, "Türkler kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil olan Türkler, Müslüman Türklerdir" şeklinde yanıt verdi. Şengör'ün açıklaması sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
Prof. Dr. Celal Şengör, Azerbaycan'da bir grup öğrencisiyle sohbet etti. Bir öğrencinin "Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?" sorusuna Şengör, şöyle yanıt verdi:
"Hayır, Türkler cahil bırakılmadı, Türkler cahil kaldılar, kendi kendilerini cahil ettiler."
Şengör, öğrencinin "Peki nasıl?" sorusu üzerine şöyle konuştu:
“En cahil Türkler Müslüman olan Türklerdir. Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti, benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır. Orada Osmanlılar ne eğitime önem verdiler ne bir şeye önem verdiler. Kendi dinlerini bile adam gibi öğrenmediler. Dolayısıyla yeni bir şey yapma imkanı kalmadı."
Profesör Şengör'ün söz konusu açıklamayı yaptığı video, sosyal medyada gündem oldu.