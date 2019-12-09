Prof. Dr. Celal Şengör, Azerbaycan'da bir grup öğrencisiyle sohbet etti. Bir öğrencinin "Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?" sorusuna Şengör, şöyle yanıt verdi:

"Hayır, Türkler cahil bırakılmadı, Türkler cahil kaldılar, kendi kendilerini cahil ettiler."

​Şengör, öğrencinin "Peki nasıl?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

“En cahil Türkler Müslüman olan Türklerdir. Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti, benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır. Orada Osmanlılar ne eğitime önem verdiler ne bir şeye önem verdiler. Kendi dinlerini bile adam gibi öğrenmediler. Dolayısıyla yeni bir şey yapma imkanı kalmadı."

Profesör Şengör'ün söz konusu açıklamayı yaptığı video, sosyal medyada gündem oldu.



