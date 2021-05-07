Siyaset Çelik: İsrail hükümetinin, Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı kınıyoruz
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Çelik: İsrail hükümetinin, Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı kınıyoruz

Siyaset

Çelik: İsrail hükümetinin, Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz" dedi.

07 Mayıs 2021, Cuma 22:20 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da namaz kılan Filistinlilere ses bombaları ile yaptığı müdahaleye tepki gösterdi. Harem-i Şerif’in, tüm Müslümanların kutsal mabedi olduğunu belirten Çelik, "İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail, Mescidi Aksa’nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı.

DHA

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