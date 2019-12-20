Çelik tencereden yağ lekeleri nasıl çıkar? Tencereden leke çıkarma yöntemleri
Mutfakların olmazsa olmazları çelik tencereler çoğu yemeğin daha güzel pişmesini sağlarken bir yanda lezzetini de arttırıyor. Çelik tencerede yemek yaparken yağ yanıyorsa zorlu lekelere sebep oluyor. Çelik tencereden yağ lekeleri nasıl çıkar merak ediyor veya tencereden leke çıkarma yöntemleri arıyorsanız haberimize göz atın.
Yemeklerin lezzetli olmasının ana nedeni yapan kişinin el lezzeti olduğu gibi pişirilen tencerenin de önemi oldukça büyük. Çelik tencerede yapılan yemekler genelde oldukça güzel oluyor. Fakat çelik tencerede inatçı lekelerin oluşması oldukça hızlı oluyor. Eğer "çelik tencereden yağ lekeleri nasıl çıkar, tencereden leke çıkarma yöntemleri" arıyorsanız detaylar haberimizde.
Çelik tencereden yağ lekeleri nasıl çıkar? Tencereden leke çıkarma yöntemleri
- Çelik tencerenizin dibi tuttuysa yemeği başka bir kaba alıp sıcak tencerenize buz gibi su doldurun. Yanığın kabarmasını sağlayacak ve daha kolay temizlemenize neden olacaktır.
- Çelik tencerenizde oluşan yağ lekelerini mineralli krem temizleyiciler veya yağ sökücü deterjanlarla ovalayarak çıkartabilirsiniz.
- Çelik tencereniz içerisindeki yağı arıtamıyorsanız yemeğinizi yaptıktan sonra tencerenize musluk suyu doldurup ocakta kaynatın. Kaynadıktan sonra suyu döküp bulaşık deterjanı ile temizlemeniz yeterli olacaktır.
- Tencereleri ovalama işlemini bulaşık fırçalarıyla yapmak işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.
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