Cem Adrian babası Celal Filiz'i kaybetti
Ünlü şarkısı Cem Adrian babasını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Celal Filiz, yarın toprağa verilecek.
23 Mart 2021, Salı 17:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın 69 yaşındaki babası Celal Filiz, Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratan Filiz, yarın Edirne'de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek.
BUNLARI DA OKUYUN