Magazin Cem Adrian babası Celal Filiz'i kaybetti

Cem Adrian babası Celal Filiz'i kaybetti

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Cem Adrian babası Celal Filiz'i kaybetti

Ünlü şarkısı Cem Adrian babasını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Celal Filiz, yarın toprağa verilecek.

23 Mart 2021, Salı 17:47 Son Güncelleme:
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Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın 69 yaşındaki babası Celal Filiz, Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratan Filiz, yarın Edirne'de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek. 

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