Cem Adrian: Başkalarını saatlerce bekleyenler...

Sahnesine 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısıyla başlayan Cem Adrian, "Hoşgeldiniz. Klasik bir Cem Adrian konseri olacak" sözlerinin ardından sevilen parçalarını söylemeye devam etti.

Adrian; 'Sen Gel Diyorsun', 'Sarı Gelin', 'Uzun İnce Bir Yoldayım' başta olmak üzere peş peşe seslendirdiği türkülerle tam anlamıyla modern bir sıra gecesine imza attı.

Konserinin ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan şarkıcı, seyirciler arasındaki bazı boşlukları fark ederek, "Başkalarını saatlerce bekleyenler, 5 dakika gecikince aramızdan ayrılmayı tercih etmişler. Saygı duyuyoruz. Gönüllerini almak isterdik" ifadelerini kullandı.