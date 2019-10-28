Cem Adrian Dorock XL’da

Türkiye müzik endüstrisinin bilindik kuralları dışında, kendi çizdiği çizgilerde yürüyen sanatçı Cem Adrian; unutulmaz türkülerden oluşan 11 eserin bulunduğu “Seçkiler 2” albümünü geçtiğimiz ocak ayının sonlarında dinleyicileriyle buluşturdu. Cem Adrian; 10 yıldır, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında çok farklı eserlere imza atıyor. Müzisyen, 30 Ekim'de Dorock XL'da sevenleriyle buluşacak.