Cem Adrian kaza geçirdiğini duyurdu

Dün akşam İzmir'de verdiği konserinden bir kesiti Instagram hesabından paylaşan Cem Adrian, geçen günlerde bir kaza geçirerek bacağını kırdığını söyledi.

'ÖLMEDİK YA'

Cem Adrian, paylaşımına şu notu düştü:

"Dün gece Jolly Joker Alaçatı konserimizden bir bölüm... Geçtiğimiz gün Kuşadası Gençlik Festivalinde yaşadığım ufak bir kaza sonucu kırılan ayağımla sahneye çıktığım ilk konser oldu. Bir müddet daha sahne iniş ve çıkışlar biraz sorunlu olacak. Ama konserlerimizi iptal etmiyoruz. Ölmedik ya. Dün gece bizlerle beraber olan harika dinleyicilerimize ve sevgili dostum Meleğe çok teşekkürler... Harika bir hatıramız oldu."

İŞTE CEM ADRİAN'IN O PAYLAŞIMI: