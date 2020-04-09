Cem Aydın: Tarçın Hanım yeni sevgilim

Derin Mermerci, ikizleri Lal ve Mina’nın babası, 2013’te evlendiği Cem Aydın’dan Aralık 2019’da boşanmıştı. Virüs bulaşır korkusuyla birçok kişi evcil hayvanlarını sokağa bırakırken Cem Aydın terk edilmiş yavru bir köpeği evlat edindi. Adını da Tarçın koydu. Instagram’dan “Tarçın Hanım yeni sevgilim. Çok aşığım. Hayat arkadaşım diyelim. Aynı çatı altında mutluyuz” yazdı.

"4. kızın hayırlı olsun”

Eski eşi ile her zaman dost kalacağını söyleyen Derin Mermerci, “Ailen gittikçe büyüyor Cemocum. 4. kızın hayırlı olsun” yorumunu yaptı. Tarçın’ın kardeşlerine yuva bulunması için eşine dostuna haber verdi.