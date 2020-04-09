Magazin Cem Aydın: Tarçın Hanım yeni sevgilim

Cem Aydın: Tarçın Hanım yeni sevgilim

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Cem Aydın: Tarçın Hanım yeni sevgilim

Derin Mermerci'nin 2019’da ayrıldığı Cem Aydın terk edilmiş yavru bir köpeği evlat edindi. Aydın Instagram’dan “Tarçın Hanım yeni sevgilim" notuyla fotoğrafını paylaştı. Halil Kamluk / halil.kalmuk@posta.com.tr

09 Nisan 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Derin Mermerci, ikizleri Lal ve Mina’nın babası, 2013’te evlendiği Cem Aydın’dan Aralık 2019’da boşanmıştı. Virüs bulaşır korkusuyla birçok kişi evcil hayvanlarını sokağa bırakırken Cem Aydın terk edilmiş yavru bir köpeği evlat edindi. Adını da Tarçın koydu. Instagram’dan “Tarçın Hanım yeni sevgilim. Çok aşığım. Hayat arkadaşım diyelim. Aynı çatı altında mutluyuz” yazdı.

"4. kızın hayırlı olsun”

Eski eşi ile her zaman dost kalacağını söyleyen Derin Mermerci, “Ailen gittikçe büyüyor Cemocum. 4. kızın hayırlı olsun” yorumunu yaptı. Tarçın’ın kardeşlerine yuva bulunması için eşine dostuna haber verdi.

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