Magazin Cem Belevi: Düğün bu yıl olmayacak

Cem Belevi: Düğün bu yıl olmayacak

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Cem Belevi: Düğün bu yıl olmayacak

Şarkıcı Cem Belevi, oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz'a doğum gününde sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulunmuştu. Umut ÜNVER / POSTA

19 Ağustos 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Cem Belevi, 2016’da aşk yaşamaya başladığı oyuncu Zehra Yılmaz’a 31 Temmuz’daki doğum gününde Poyrazköy sahilinde evlilik teklif etmişti. Şarkıcı, “Pandemi döneminde aynı evde 40 gün 7/24 beraberdik. ‘40 yıl da böyle güzel geçiririz’ düşüncesiyle evlenme teklifinde bulundum. Düğün bu yıl olmayacak. 2020 bitsin inşallah öyle. Yerine de o zaman karar veririz. Belki Türkiye’de, belki de yurtdışında nikah masasına otururuz” dedi.

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