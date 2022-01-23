FRAC yarışının startında milli pilotlar Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç’un karıştığı büyük bir kaza yaşandı. Cem Bölükbaşı ve Yoluç kaza sonrası tweet atarak durumunun iyi olduğunu belirtti.

Formula Regional Asya Şampiyonası kapsamında Abu Dabi yarışının start anında Türk pilotlar Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç kaza yaptı. Bölükbaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İyiyim, merak edecek bir şey yok arkadaşlar" ifadelerini kullandı. Yoluç da "İyiyiz arkadaşlar merak etmeyin. Halo korudu" dedi.

HALO HAMILTON'IN DA HAYATINI KURTARMIŞTI

Verstappen ile Hamilton 12 Eylül 2021’deki İtalya Grand Prix’sinde birbirleriyle çarpışıp yarış dışı kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki ‘halo’ sistemi sayesinde ölümden dönmüştü.









'HALO' NEDİR?

Formula 1 araçlarında 'Halo' isminde güvenlik duvarı olarak adlandırılan bir dış etken yapı bulunuyor. Yunanca 'daire' ya da 'halka' anlamına gelen bir kelime olan Halo, 12 tona dayanıklı bir yapıda. Ayrıca F1 pilotlarının giymiş olduğu kokpit zırhı ise, 7 kilo ağırlıkta ve titanyum zırhından yapılıyor. Halo sistemi, 2018 yılında yılında Formula 1 araçlarında bulunması zorunlu hale geldi.

CEM BÖLÜKBAŞI F2'DE YARIŞACAK

Son yıllarda hem sanal yarışlarda hem de pistlerde başarılı sonuçlar elde eden Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2'de yarışacak. Formula 2 takımı Charouz Racing’de yarışacaj olan Cem Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde DHA'ya yaptığı açıklamalarda "Bir yandan heyecanlıyım, diğer yandan da o kadar hızlı gelişti ve son zamanlarda o kadar uğraştık ki... Basın lansmanı olsun, kontratlar olsun. Acaba olacak mı, olmayacak mı diye düşündük. 3-4 aydır buna uğraşıyoruz. Daha tam farkına bile varmadığımı düşünüyorum. Düşünüp, ’Vay be’ diyemedik yani. Şu an ilk kez onu yaşıyorum. Bir de resmi bir açıklama yapmadan sevinemiyorsunuz. Yaklaşık bir haftadır bu anı bekliyordum. Çok heyecanlıyım gerçekten" şeklinde konuşmuştu.

Milliyet Skorer