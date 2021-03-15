Cem Boyner, 150 yıllık kayık satın aldı

Cem Boyner 2016’da Kurucaşile’de 2 metrelik bir sandal yaptırmıştı. Şimdi de Haliç’te gördüğü eski ve çürümüş bir kayığı aldı. Ayvalık Cunda adasındaki evine getirtti. Eşi Ümit Boyner, yakın arkadaşları Bülent Cömert ve Simten Cömert ile kolları sıvayıp tamire başladı. Cem Boyner, “150 yıllık Haliç kayığını ellerimizle restore edip Benjamin Button yapacağız. Nasipse orijinalinden daha güzel olacak” diye konuştu.