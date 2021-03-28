Cem Cücenoğlu'nun şaşırtan değişimi
Cem Cücenoğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kilo verme kararı aldı. Oyuncu, tüp mide ameliyatı yöntemiyle 9 ayda 56 kilo verdi.
28 Mart 2021, Pazar 09:47 Son Güncelleme:
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44 yaşındaki Cücenoğlu, “Kilomdan dolayı 20 yıl kadar diyabet şeker hastalığı ve tansiyon hastalığıyla uğraştım. Kilo vermek için bu güne kadar birçok yöntem denedim. Bazılarında başarılı oldum ama yine kilo aldım. Ameliyat olmaya karar verdim. Doktorum Cemal Kara tüp mide ameliyatı yaptı. 9 ayda yaklaşık 56 kilo kadar verdim” dedi.
'ARTIK SAĞLIK BİR HAYATIM VAR'
Oyuncu, verdiği kilolar sonrası hafiflediğini söyledi:
“Daha çok yürümeye ve spor yapmaya başladım. Bu sayede sigarayı da bıraktım. Bunca yıl çok büyük yükleri gereksizce taşıdığımı fark ettim. Fazla kilolar 70’ten fazla hastalığın sebebi. Hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum.”