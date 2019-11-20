Cem Yılmaz’ın hem yazıp hem ‘Çaycı Ayzek’i canlandırdığı ‘Kara Komik Filmler’ 5 haftada sadece 697 bin kişi tarafından izlendi. Filmin oyuncularından Cem Davran önceki gün eşi Hilal Davran, oğulları Hürcan ve Ali ile Etiler Akmerkez’deydi.

'Kesinlikle çıtayı yükselten bir iş oldu'

Cem Davran, “Kesinlikle çıtayı yükselten bir iş oldu. Zamanı gelince kült fimler listesine gireceğine inanıyorum. Herkes efsane bir filme imza atan Cem Yılmaz’dan özür dilemek zorunda kalacak. Ayrıca bizlerin, gişeden öyle 5-10 milyon beklentimiz yoktu” diye konuştu.





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