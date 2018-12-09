Cem Demir kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

"Cem Demir Kimdir?" sorusu genç yeteneğin talihsiz bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından gündeme oturdu. Türkiye'nin küçük yaşta en çok birincilik elde eden dansçısı da olan Demir'in itihar ettiği düşünülürken biygrafisi de araştırma konusu oldu.

CEM DEMİR KİMDİR?

25.12.1993 İzmir doğumlu olan Cem Dans hayatına 13 Yaşında Aytunç Bentürk Dans Akademi’de başladı ve Türkiye’nin en küçük A klas dans sporcusu ünvanını aldı (14yaşında) kısa sürede yakaladığı başarılarla Türkiye’nin küçük yaşta en çok birincilik alan dansçısı oldu (17-1.lik) Halen dans hayatına Aytunç Bentürk Dans Akademi’de eğitmen ve eansçı olarak devam etmekte, en büyük hayali Dansta Türkiye’nin adını tüm Dünyaya duyurabilmek ve aynı zamanda dansın yanısıra arkadaşları ile kurduğu KTS Team Bodrum’da yarı profesyonel olarak serbest dalışla ilgilenmektedir.